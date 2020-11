Album so srdcom, s dušou aj s anjelom...

Srdce bez Anjela je albumom plným hudby so srdcom, s dušou aj s anjelom. Pavol Hammel prináša kus hudobnej krásy s jeho tradičným a overeným rukopisom znamenajúcim kvalitu a príjemný dojem z hudby.

Za seba tvrdím - toto teraz potrebujem(e): vyrovnanosť, pokoj a nadhľad Pavla Hammela na novom albume podtrháva druhá skladba s názvom Život je na to, aby sa žil. A hoci je súčasná situácia a život v nej taký, aký je (doplní každý sám podľa seba), napriek tomu ho všetci žijeme. Ak sa v ňom vytrácajú tri pojmy vymenované vyššie, Pavol Hammel ich s vypočutím jeho nového albumu veľmi rád prinesie.

Neoddeliteľnou súčasťou domácej hudobnej scény je bezmála 52 rokov. Stále je to však ten istý a skvelý Pavol Hammel, ako za čias "Zvonkov". S fúzmi, s okuliarmi a gitarou. A ešte čosi naviac - múdrejší a skúsenejší. Ktovie ako by reagoval vtedy 21 ročný Pavol Hammel, ak by bol konfrontovaný s predstavou, že o 52 rokov a dokonca takisto v novembri vydá svoj 25. autorský album. A tak, ako na spomínaných Zvonkoch, tak aj na albume Srdce bez Anjela svojimi výbornými textami (okrem iných) prispel aj Kamil Peteraj a Boris Filan. Týmto hudobno-textárskym spojením vznikla znamenitá kombinácia životných skúsenosti aj sympatického nadhľadu.

Fúzy si neoholil, gitaru neodložil a okuliare tiež nie...

Srdce bez Anjela je hudobne príjemne celistvým a vyrovnaným - takpovediac presne, ako jeho autor. Z jeho stálej nálady nevytrháva žiadna z desiatich skladieb obsiahnutých na albume. Ba čo viac, skladby sa výborne dopĺňajú nielen hudobne ale najmä textovo. Vyzretý a príjemný spevácky prejav Pavla Hammela s pozadím akustickej gitary a pokojného sprievodu klavíra (tiež iných klávesových nástrojov) a jemnej rytmiky svojich talentovaných spoluhráčov tvorí tento veľmi vydarený celok. Album Srdce bez Anjela je obalený fenomenálnym výtvarným spracovaním od svetoznámej autorky Yuko Shimizu. Tej sa zapáčili skladby i preklady textov piesní natoľko, že vytvorila túto nádhernú ilustráciu na ktorej (v rukách anjela) nechýbajú ani ikonické okuliare s guľatým rámom charakteristické pre mladé časy autora tohto albumu.

To, čo je pri nových nahrávkach vzrušujúce, je tajomstvo, ktoré ukrýva nový album. Srdce bez Anjela sa stal už niekoľkým albumom v rade, ktorý som schválne nepočúval predtým, než som ho dostal do svojich nedočkavých rúk vo fyzickej, (bielej) vinylovej podobe. Je to jeden z tých najkrajších poslucháčskych zážitkov, práve o to viac, že sa jedná o mne veľmi milého a veľkého sympaťáka - Paliho Hammela, ktorého vzácny vplyv si uvedomujem práve pri tomto albume - pristihujem sa pri (sebe) milom úsmeve a príjemnej nálade z nádhery, ktorá sa mi dostáva do uší... Je to skrátka album s so srdcom, s dušou aj anjelom (na obale).

Považujem za obrovské osobné šťastie, že sa môžem zúčastniť tohto krásneho rituálu - opatrne položiť vinylovú platňu nového albumu svojho obľúbeného hudobníka na tanier gramofónu, stlačiť tlačidlo "Start" a na 40 minút sa stať svedkom jedinečnej ľudskej výpovede, do ktorej vložil kus svojho života, svojej životnej skúsenosti, seba samého...

Na tanieri gramofónu (Foto: Samuel Ivančák)