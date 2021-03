Koncerty v dobe nekoncertnej

Lístky na koncerty, ktoré sa mali odohrať ešte minulý rok stále ležia nedotknuté v malej knižnici mojich políc. Pred pár dňami som si pripomenul, aké mená mali doplniť hudobnú mozaiku.

Divákom, poslucháčom koncertu, ktorý som zažil naposledy sa odohrával v Bratislavskom Babylone. Bol to narodeninový darček s týždňovým predstihom v januári 2020. Spoluhráči, kolegovia tam hudobne spomínali na basgitaristu a dôležitú postavu domácej hudobnej scény - Fedora Freša. Ani by mi nenapadlo, že koncertná atmosféra, to krásne napätie, energia, hudobné stretnutia a decibely utíchnu na tak dlhý čas. Ani by mi nenapadlo, že tento krásny koncert sa stáva posledným na veľmi, netrúfam si ani povedať, ako dlhý čas.

Jedna zo skupín, ktorá sa chystala na jarné turné po Spojenom Kráľovstve a Európe bolo zoskupenie bubeníka Pink Floyd - Nick Mason´s Saucerful of Secrets. Po fenomenálnom koncerte v rozpálenej Pražskej Lucerne uprostred leta 2019, Nick Mason ohlásil návrat koncom mája 2020. Celé turné je zatiaľ presunuté na tento rok a o jeho (ne)uskutočnení by bolo asi zbytočné debatovať...

Väčšina živých podujatí sa presunula do online priestoru, do vlastných domov, bytov a izieb, ktoré sa menia na koncertné auditóriá. V mojom prípade s jedným poslucháčom. Fonotéka mi ponúka viacero koncertných nahrávok, ktoré mám veľmi rád a opakovane sa k ním vraciam. Reč je však o Floydovi Nickovi a jeho kapele. V septembri 2020 svetlo sveta uzrela koncertná nahrávka zachytená v Londýnskom Roundhouse.

Nick Mason´s Saucerful of Secrets, Praha 2019 (Foto: Samuel Ivančák)

To, že sa jedná o celkom inú Pink Floyd-ovskú záležitosť je jasné na prvý pohľad. Nick Mason sa rozhodol pre repertoár z obdobia kapely pred rokom 1973. Obdobia od založenia skupiny až po vydanie ich magnum opusu s názvom The Dark Side of the Moon, ktorý pred pár dňami oslávil 48 rokov od vydania. Stretnutiu hudobníkov na koncertnom pódiu nepredchádzali žiadne výberové konania. Veľmi pestré hudobné obsadenie len zrkadlí pestrosť hudby samotnej. Totiž gitaristi Lee Harris (ex - Talk Talk) a Gary Kemp (Spandau Ballet), basgitarista Guy Pratt (ex - Pink Floyd) a klávesista Dom Beken (spolupracoval s Richardom Wrightom) tvoria veľmi výnimočné a pozoruhodné hudobné spojenie. Symbióza, uvoľnenosť a entuziazmus tejto skupiny. To je okrem bravúrnych inštrumentálnych schopností dôvod úspechu tohto hudobného počinu.

Článok, ktorý som zo spomínaného Pražského koncertu napísal dostal názov "Späť v čase a pritom stále na mieste". Nepochybne. Veď konečný výsledok je hodnoverný, avšak nekopírujúci, svojbytne živý a dýchajúci, že sa poslucháč pri zatvorených očiach ozaj presúva v čase. Dajme tomu do UFO Clubu v Londýne. Tam, kdesi v psychedelickom ovzduší druhej polovice 60-tych rokov a na pódiu predstavuje svoju svetelnú show kapela, ktorá ešte ani netuší, ako zásadne ovplyvní vývoj hudby ako takej. A tak, ako na koncerte, tak aj v prípade počúvania koncertného záznamu sa jedná o rovnakú, čarovnú záležitosť. Od bravúrne zvládnutých psychedelických zvukových efektov po tie vizuálne. Od vloženia istých oživujúcich prvkov do skladieb až po pestrý koncertný repertoár. V mojich očiach a ušiach - dokonalé a bezchybné.

A ani náhodou nad tým všetkým, ale práve uprostred toho celého sedí usmiaty muž v bielej košeli, ktorý svojou najlahodnejšou hrou na bicích nástrojoch už vyše 55 rokov píše dejiny hudby. Fenomenálny Nick Mason.



A ešte čosi navyše - v mojom hudobne zberateľskom živote nastáva jedna z tých najkrajších chvíľ. Do vinylovej zbierky vkladám živý album, koncertný záznam z vystúpenia, ktoré som mal to šťastie zažiť. Aj to sú radosti v tomto menej radostnom čase našej existencie...

Nick Mason´s Saucerful of Secrets vo vinylovej podobe (Foto: Samuel Ivančák)

video //www.youtube.com/embed/qGgYhSon9nM