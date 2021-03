Koncerty v dobe nekoncertnej II.

Živé podujatia, koncerty sa presunuli do online priestoru. Naše domovy, byty a izby, sa premenili na koncertné auditóriá.

Našťastie pre majiteľov fonoték, vinylových platní a iných podôb hudby núdza aspoň o poslucháčsky zážitok nehrozí. Gramofóny, CD prehrávače a iné prístroje stále fungujú. Pandemická, spoločenská situácia sa ich netýka a bez ohľadu na okolnosti vždy verne rozkrútia vinylovú platňu, snímajú cédečko a ponúkajú svoje neoceniteľné služby v podobe poslucháčskych zážitkov. Z mojej vinylovej fonotéky vyberám ďalší z koncertných záznamov. Jeden z najčerstvejších prírastkov v nej.

PETER GABRIEL I LIVE IN ATHENS 1987

Peter Gabriel. Majster invencie, hudobný génius. V druhej polovici minulého roku postupne vychádzali remastrované verzie jeho živých nahrávok. V chronologickom poradí sa tak na svet v novom zvukovom šate dostali albumy dôkladne mapujúce jeho hudobný vývoj v živom podaní. Od prvého živého albumu ...Plays Live z roku 1983 až po koncertný záznam Growing Up Live pôvodne vydaný v roku 2003.

Svoju vinylovú premiéru však dostal Aténsky záznam koncertu z jesene 1987.

Živé albumy vo väčšine prípadov dokumentujú koncertné turné venované štúdiovým nahrávkam. Inak tomu nie je ani v tomto prípade. 19. mája 1986 Peter Gabriel vydáva prelomový album "So". Tento fenomenálny počin naplnený až po okraj geniálnymi, prepracovanými skladbami sa stal okamžitým hitom. Album "So" je nepochybne jedným z najlepších albumov 80-tych rokov. K jeho celkovému úspechu Peter Gabriel podniká celosvetové turné s názvom This Way Up. Pomerne príznačný názov pre to, čím Peter Gabriel v tom čase prechádzal - priam raketovým vzostupom do popovej špičky tých čias. K dovtedajšiemu statusu mimoriadne rešpektovaného hudobníka a vizionára pribudla ešte vrcholná priečka v popových špičkách. Koncertnú skupinu obsadili fenomenálni hudobníci a známe mená z blízkosti Petra Gabriela, ale nie len jeho. Manu Katché (bicie), David Rhodes (gitary), Tony Levin (basgitara), David Sancious (klávesy), sa stretli už pri nahrávaní spomínaného albumu "So" a na turné iba potvrdili svoju spoločnú súhru.

Grécka metropola, Atény boli v rámci tohto turné poslednou zastávkou. Vyše 12 mesiacov trvajúce turné na svojom konci iste dodalo koncertu svoj špecifický nádych. Koncert sa odohrával v otvorenom amfiteátri s auditóriom vytesaného do skál začiatkom októbra 1987. Päť fenomenálnych hudobníkov na pódiu. Päť fenomenálnych hudobníkov na vrchole ich hudobného snaženia podáva ten najlepší výkon. Koncertný repertoár zachytáva dovtedajších 10 rokov Gabrielovej sólovej kariéry. Pomalšie skladby ako San Jacinto zasa striedajú dynamickejšie - Shock the Monkey. A zasa naopak. Za najväčší vrchol koncertu považujem Mercy Street, ktorá tvorí doslovné jadro koncertu. Tak, ako sa k tomuto jadru, stredu poslucháč dostáva, presne tak isto z neho pomaly vychádza. Zážitok tejto noci, jesenných Atén v spoločnosti Petra Gabriela a jeho kapely pri počúvaní tohto koncertného záznamu verne vystihuje moment zo skladby Lay Your Hands On Me. Peter Gabriel sa na samom kraji pódia obracia chrbtom k obecenstvu a pomaly klesá na ich vystreté ruky. Tie ho nesú sebe vlastným prúdom. Tento akt sprevádza veľký aplauz publika nabitý atmosférou, ktorú pozorný poslucháč určite zachytí. To je, myslím aj vhodný návod na to, ako k tejto živej a ešte živšej nahrávke pristupovať. Hodiť sa na vlny Petra Gabriela a nechať sa nimi unášať. O zážitok je postarané.

Aj takéto sú koncerty v dobe nekoncertnej.

Peter Gabriel I Live in Athens 1987 (Foto: Samuel Ivančák)

video //www.youtube.com/embed/ssytPGW481A