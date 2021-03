Bezodný archív RTVS a jeho poklady: Jana Kocianová

Archív Slovenskej televízie a rozhlasu je bezodný. Množstvo vizuálnych a zvukových pokladov, ktoré sú v nich uschované je nespočetné. Sám patrím medzi pravidelných divákov televíznej :Dvojky a archívnej :Trojky.

Je to už vyše roka, odkedy verejnoprávna RTVS - Slovenská televízia spustila tretí vysielací okruh, ktorý sa venuje z prevažnej časti archívnym snímkam, ktoré sú vysielané v tej najlepšej kvalite. Na obrazovkách tak možno sledovať veľké množstvo zaujímavých relácií najmä hudobného charakteru, či koncertných záznamov, ktoré dlhé roky ležali polozabudnuté v archívoch.

Recitál Jany Kocianovej: To písmo má tvoju tvár, Sny Jany Kocianovej (1981)

Tento televízny program z roku 1981 je venovaný vtedajšiemu albumu Jany Kocianovej s názvom Zrkadlá. Jedná sa o pozoruhodnú zbierku skvelých skladieb. Rovnakým dielom, po štyri skladby z celkovo jedenástich na album prispeli autori Dežo Ursiny a Pavel Daněk. A to je skvostom tohto projektu. Dovtedy hudobne prísne vyhranený Ursiny po spojení s basgitaristom Pavlom Daněkom začal tvoriť aj mimo vlastných hudobných teritórií.

Pavel Daněk na tento album spomína v knihe Dežo Ursiny Pevniny a Vrchy (Marián Jaslovský, Slovart 2011) takto: ,,Prostredníctvom Pepu Škvařila sme sa dali dokopy s Janou Kocianovou a nahrali sme jej platňu Zrkadlá. Myslím, že je celkom podarená, aj keď nie som si istý, či Jane všetky skladby sadli. Nebolo to ťažké spievanie, bolo to však "iné". A to bola naša chyba - my sme mali vedieť, čo sa jej bude hodiť a čo nie. Musím povedať, že s Dežom sme si Janu ako speváčku veľmi vážili - bola a je výborná a žažili sme s ňou veľa príjemných chvíľ."

Dežo Ursiny (a nie len on) tu potvrdzuje svoj výrazný popový talent v krátkych, trojminútových pesničkách s nevtieravými a prirodzenými melódiami. Tie sú doplnené osobitým, silným a nezameniteľným speváckym prejavom Jany Kocianovej. Ján Štrasser zasa dodal výborné texty. Album bol nahrávaný od decembra 1979 do februára 1980 v Pezinskom štúdiu skupinami Burčiak a Kyvadlo. Na záberoch z televízneho recitálu je síce ako sprievodná skupina Burčiak obsadená (okrem Ursinyho a Daněka), Martinom Karvašom na klávesoch a Ľubomírom Stankovským za bicími, avšak v čase nahrávania albumu boli členmi skupiny klávesista Jaro Filip a bubeník Ctibor Hliněnský. Presné personálne obsadenie nie je nikde k dispozícii.

Na zadnej strane albumu Zrkadlá Jana Kocianová píše: ,,...Človek musí ustavične hľadať sám seba a pre speváka môže takéto objavovanie znamenať i zmenu polohy a výrazu. Dôkazom toho je v mojom prípade táto nahrávka, na ktorej som sa usilovala o návrat k jednoduchosti, nenadsadenému prejavu, k pravdivosti a úprimnosti tak, ako to predznamenali už autori hudby a textov piesní. Chcela som sa podriadiť, svoju účasť na nahrávke chápať ako môj skromný vklad do tvorby žánru. Možno sa niekomu bude zdať, že som tak urobila na úkor vlastnej interpretačnej prezentácie. Ale je to len zdanie: veď niet nič krajšieho a rýdzejšieho než zaspievať pieseň v jej celistvosti, bez nadsadeného demonštrovania vlastnej osobnosti. Nám všetkým, ktorí sme na vzniku tejto platne podieľali, išlo o pieseň, o jej náladu, myšlienku, krásu."

Zrkadlá sa tak nestali istým míľnikom pre pesničkovú tvorbu Deža Ursinyho, ale stal sa míľnikom aj v speváckom vývoji Jany Kocianovej. Album Zrkadlá je aj tak trocha neprávom pozabudnutým klenotom slovenskej populárnej hudby. Svoje miesto by si iste mohol nájsť aj medzi vinylovými re-edíciami, ktoré už tretí rok pod hlavičkou vydavateľstva OPUS vychádzajú.

video //www.youtube.com/embed/SjTtfgrn4fE