Bezodný archív RTVS a jeho poklady: Marián Varga

Archív Slovenskej televízie a rozhlasu je bezodný. Množstvo vizuálnych a zvukových pokladov, ktoré sú v nich uschované je nespočetné. Sám patrím medzi pravidelných divákov televíznej :Dvojky a archívnej :Trojky.

Je to už vyše roka, odkedy verejnoprávna RTVS spustila tretí televízny vysielací okruh, ktorý sa venuje z prevažnej časti archívnym snímkam, ktoré sú digitalizované a prezentované v tej najlepšej možnej kvalite. Na obrazovkách tak možno sledovať veľké množstvo zaujímavých relácií, mimo iného aj hudobného charakteru či koncertných záznamov, ktoré dlhé roky ležali polozabudnuté v archívoch a na svetlo sveta sa dostávajú po pomerne dlhom čase.

Marián Varga (29. januára 1947 - 9. augusta 2017) Génius. Fenomén. Hudobník svetových rozmerov. Rodinné striebro slovenskej kultúry. Jedna z najzásadnejších postáv domácej rockovej ale i populárnej hudobnej scény. O dva mesiace uplynú štyri roky od jeho odchodu, avšak Marián Varga zostáva stále prítomný. V uplynulom období svetlo sveta uzrel ohromný box mapujúci jeho životné dielo od svojho začiatku až do roku 1993 (Marián Varga Collected Works I.), celkom nedávno zasa svetlo sveta uzrela veľmi milá a sympatická publikácia spoločne s nahrávkami jeho detskej tvorby (O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu). Komplexnosť a šírka jeho hudobného záberu je skutočne dych berúca. Ukážkou hudobnej geniality a absencie hudobných hraníc sú aj nasledujúce dve televízne ukážky z archívov RTVS. Mariána Vargu zachytávajú v dôležitom období a výraznom prerode v rámci jeho hudobnej tvorby.

Hudobné štúdio M - Autorský recitál Mariána Vargu (1982)

V roku 1981 vychádza posledný album pod hlavičkou Collegia Musica pod veľavravným názvom Divergencie. Vychádza presne o dekádu neskôr, než ikonické Konvergencie. Koncept albumov je podobný. Štyri strany vinylových platní a každá z nich venovaná veľkým kompozíciám. Tieto dva body a všetko uprostred nich ponúka nebývalý, celkom jedinečný pohľad na hudobný vývoj, plynulý pohyb vpred hudobného génia Mariána Vargu. Album Divergencie je pestrou zbierkou nie len hudby, ale aj muzikantského obsadenia. Najvýraznejším a dôležitým spojením na tomto diele je prítomnosť českého gitaristu Luboša Andršta. Ich spoločné hranie zachytáva najmä kompozícia Interlúdiá. Spojenie Varga & Hammel je zasa už hudobnou tradíciou. Na albume Divergencie sa Pavol Hammel majstrovsky zhostil vyše polovice spievaných skladieb. Nemé Výčitky sú jednou z nich. V mojom ponímaní je táto skladba jednou z najlepších, ktoré z tohto jedinečného spojenia talentov vznikla, najmä pre skutočne fenomenálny spevácky výkon Pavla Hammela. Musica Concertante je klasická kompozícia Mariána Vargu, ktorá je v rámci Divergencií skutočným skvostom. Hoci sa v klasickej hudbe pohybujem čisto intuitívnym pohybom, túto kompozíciu môžem označiť za jedno z najobľúbenejších diel. Niekto by ju mohol označiť za depresívnu či nestráviteľnú, Marián Varga však do nej, súdiac vlastným pocitom, vložil neskutočnú ťažobu až temno svojho vtedajšieho osobného života. Janko Lehotský bol ďalším zo spevákov, ktorý sa na Divergenciách predstavili. Z jeho speváckych výkonov je v tomto autorskom recitáli zachytená aj nádherná, smutno krásna skladba Pomôž Mi.

video //www.youtube.com/embed/o831AGnX9oM

Streľte si na pianistu - Marián Varga (1982)

Streľte si na pianistu bola hudobná relácia, program pod režisérskym vedením Borisa Filana. Na začiatku 80-tych rokov televízna kamera navštevovala talentovaných skladateľov a klaviristov. Na televíznej obrazovke som zachytil časť venovanú Jankovi Lehotskému či Jarovi Filipovi. Mariána Vargu zachytáva vo veľmi vzácnom období. Po vydaní albumu Divergencie sa vydáva na výsostne sólové pôsobenie, v rámci ktorého sa ako prvý hudobník u nás, rozhodol pre voľnú improvizáciu, t.j. tvorbe hudby v reálnom čase. V tejto časti "Strieľania na pianistu" môžete vidieť Mariána Vargu so svojim syntetizátorom Roland Vocoder plus 330 a delayovaným klavírom. V druhej polovici relácie príde na rad aj malá reminiscencia predošlej tvorby Mariána Vargu. Príde na rad malá ukážka z klipu ku skladbe "Concerto in D", z debutu Collegia Musica. Neskôr sa k Mariánovi Vargovi pripája dlhoročný spolupracovník a priateľ Pavol Hammel spoločne s gitarou a spoločne odohrajú jeden zo svojich hitov "Ja Nemám Lásku v Malíčku".

video //www.youtube.com/embed/_yCeYa-AMBc