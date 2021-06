Bezodný archív RTVS a jeho poklady: Kamil Peteraj

Archív Slovenskej televízie a rozhlasu je bezodný. Množstvo vizuálnych a zvukových pokladov, ktoré sú v nich uschované je nespočetné. Sám patrím medzi pravidelných divákov televíznej :Dvojky a archívnej :Trojky.

V decembri 2019 spustila verejnoprávna RTVS svoj tretí televízny vysielací okruh, ktorý sa venuje z prevažnej časti archívnym snímkam. Tie sú digitalizované a prezentované v tej najlepšej kvalite. Na obrazovkách tak možno zachytiť veľké množstvo zaujímavých relácií, mimo iného aj hudobného charakteru či koncertných záznamov, ktoré dlhé roky ležali polozabudnuté v archívoch a na svetlo sveta sa dostávajú po pomerne dlhom čase.

O poézii v hudbe

Čo pre mňa znamená poézia, text v hudbe a skladbe? Veľmi veľa. Čo pre mňa znamená slovenská poézia, text v hudbe a skladbe? Ešte o čosi viac, než veľmi veľa. Cítim nesmiernu prepojenosť s jazykom, s krásnou slovenčinou, ktorej rozumiem najlepšie. Slovné majstrovstvo básnikov a textárov na čele s Ivanom Štrpkom, Kamilom Peterajom, Borisom Filanom či Jánom Štrasserom ma neprestáva baviť, práve naopak, vývojom času a vedomia v nej vždy nachádzam čosi nové. Text či báseň v skladbe je rovnocenná s jej hudobnou časťou. Jedna ovplyvňuje druhú (hudba-text), prípadne sa z nej rodí (text-hudba). A čo pre mňa vôbec znamená poézia? Možno trochu pateticky povedané, pravdu. A najmä nádheru, pocit krásna. A nie je predsa pravda krásna? V ohromnej, krásnej košatosti slov každej básne je ukrytá pravdivá pointa pre každého vnímavého čitateľa alebo poslucháča.

Zhudobnenú poéziu Kamila Peteraja (18. september 1945), jedného z najvýznamnejších povojnových spisovateľov, básnikov a textárov domácej populárnej hudby nájdeme v zátvorke či za lomkou autorov skladby v mnohých variáciách. Či už to je Marián Varga, Janko Lehotský, Miroslav Žbirka alebo Marika Gombitová, v zátvorke či za spomínanou lomkou nájdeme práve Kamila Peteraja. ,,Mňa vybudil k písaniu Marián Varga, môj spolužiak z konzervatória. Niekoľko dní pred vstupom "spriatelených armád" ma pozval do štúdia Československého rozhlasu v Bratislave a pustil mi skladbu Malá čierna ruža. To bola vážna výzva." Mladý básnik Kamil Peteraj bol v tom čase už ocenený prvou veľkou cenou PEN klubu za svoju básnickú zbierku Sad Zimných Vtákov (1965). Ako je dobre známe, Marián Varga bol vtedy členom skupiny Prúdy, ktorá nahrávala skladby pre album Zvoňte, Zvonky. Textárskym debutom Kamila Peteraja sa stala skladba Jesenné Litánie. Kamil Peteraj tento text označil za pokus, ktorý ,,celkom dobre vyšiel". A takýchto, úsmevne povedané, zhudobnených pokusov nájdeme zo spoločnej dielne Pavol Hammel - Kamil Peteraj skutočne mnoho. Ich spoluprácu už ani nie je možné označiť za dlhú, je totiž celoživotná. V čom však podľa Kamila Peteraja spočíva výnimočnosť spolupráce s Pavlom Hammelom? Prirodzený a civilný prejav, ctenie textu a nestrhávanie pozornosti ako speváka iba na seba. Spoluprácu spečatili na spomínaných ,,Zvonkoch" a úspešne pokračuje aj na najnovšom, zatiaľ poslednom albume Srdce bez Anjela, ktorý vyšiel len v novembri minulého roku. Dnešné dve ukážky z archívu RTVS spájajú práve tieto dve výnimočné mená.

Chvíľa pre pesničku: Pavol Hammel a Prúdy (1980)

Vydanie "Chvíle pre pesničku" z roku 1980 ponúka výber skladieb Pavla Hammela s textami Kamila Peteraja z ich výsostne spoločných albumov Stretnutie s Tichom (1977) a Faust a Margaréty (1980). Obidva patria hudobne i textovo k najvydarenejším a dopĺňajú zlatý fond skvostného spojenia majstrovského pesničkárstva doplneného progresívnym hudobným prístupom a zvukom. Zatiaľ čo prvý spomínaný album nahrávala vtedajšia zostava skupiny Fermata pod vedením gitaristu Fera Grigláka, ktorého gitarová hra lemuje väčšinu albumov Pavla Hammela, druhé spoločné dielo s názvom Faust a Margaréty bol okrem Grigláka obsadený Lacom Lučeničom, Jánom Laukom, Dušanom Hájkom a pridali sa k nim dokonca aj Jaro Filip s Mariánom Vargom.

video //www.youtube.com/embed/QQMov7CFFE0

Faust a Margaréty (1984)

Hudobno-literárny program Faust a Margaréty ponúka pohľad na poéziu Kamila Peteraja dvoma spôsobmi. Prvým je, už aj vyššie spomínaná hudobná podoba uchopená v piesňach Pavla Hammela. Tou druhou je umelecký prednes, ktorý v tomto programe podáva majstrovsky herecká legenda Michal Dočolomanský. Výber básní a textov Kamila Peteraja tak zaznieva v podobách, ktoré im veľmi pristanú a mimoriadne sa dopĺňajú.

video //www.youtube.com/embed/0zeCTymdORo